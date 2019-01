Concert de jazz

Vineri, 18 ianuarie, de la ora 19, în Sala de Concerte a Colegiului de Arte din Baia Mare, Asociația One Sound organizează concertul de jazz “The Land of Dreams” susținut de Sorin Zlat Quartet feat. Gianluca Renzi (NY) & Gianni Gagliardi (ES).

Alături de Sorin Zlat, pianist multipremiat și lider al quartetului, pe scenă vor urca doi muzicieni foarte cunoscuți în lumea internațională a jazz-ului: contrabasistul New Yorkez Gianluca Renzi, care este clasat printre primii 10 contrabasiști din lume, și un foarte cunoscut saxofonist spaniol, Gianni Gagliardi. La tobe este Iulian Nicolau, unul din cei mai talentați percuționiști ai noii... citeste mai mult

