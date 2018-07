Azi, 5 iulie 2018, începând cu ora 17, arădenii sunt invitaţi în Parcul „Mihai Eminescu” la spectacolul muzical de fanfară prezentat de Ansamblul de Suflători din Pecs, aparţinând Căilor Ferate.

Programul include pe lângă apreciatele marșuri, prelucrări ale unor partituri celebre ca Broadway Showstoppers ouverture (Warren Bakker), First suite for Band (Alfred Reead) sau Curtain Up (Alfred Reed).

Ansamblul de Suflători din Pecs apar­ţinând Căilor Ferate Maghiare a fost înfiinţat în 1945, la ora actuală având nu mai puţin de 75 de membrii activi. Ansamblul este condus de Bokai Istvan, dirijorul Teatrului Naţional din Pecs. Membru... citeste mai mult

