O tradiţie neîntreruptă de 18 ani i-a adunat vineri la prânz pe cei care păstoresc Casa de Copii „Sfântul Gheorghe” din Dolhasca şi pe invitaţii lor la un concert de colinde, muzică şi urături, cu care copiii centrului au obişnuit audienţa la fiecare sfârşit de an. Adunaţi în jurul familiei preotului Gheorghe Saftiuc, copiii au încântat audienţa cu un program de colinde, muzică şi urături pentru noul an.



Copiii au cântat colinde tradiţionale, cântece populare şi au făcut urături pentru noul an

Cea care le insuflă copiilor dragostea de credinţă şi tradiţie, de cântec şi poezie, preoteasa Mioara Saftiuc,... citeste mai mult