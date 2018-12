Luni, 17 decembrie 2018, la Casa de Cultură din Constanţa a avut loc un concert de colinde susţinut de elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 38 "Dimitrie Cantemir".

Concertul de colinde am avut trei valori universale, pe care toţi suntem datori să le perpetuăm: tradiție, familie, unire. Concertul a fost dedicat tuturor absolvenilor şcolii gimnaziale.

În cadrul concertului au fost cântate piese celebre precum "Jingle Bells", "We wish you a Merry Christmas", "Deschide uşa,... citeste mai mult