Cântă în România aproape în fiecare an. Reputatul violonist francez David Grimal e astă seară pe scena Ateneului alături de filarmonica George Enescu, dirijată de Cristian Badea. E un concert care aduce un omagiu francofoniei, din seria Concertele Centenarului. Tot programul e franţuzesc. David Grimal are o vioară Stradivarius, de mai bine de 25 de ani, cu care, spune glumind, are o relaţie de dragoste şi ură.

