Sâmbătă, în Club Fabrica: “Requiem for a drummer’s dream", concert caritabil în memoria unui tânăr toboşar Trupa Wilder, împreună cu muzicieni celebri din formaţii precum White Walls, The Boy Who Cried Wolf, Kempes, Tiarra, Changing Skins, C.O.D....

Ialomita, 14 Mai 2014