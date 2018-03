Sambata, 31 aprilie 2018, incepand cu ora 19.00, pe scena Salii Auditorium a Muzeului National de Arta al Romaniei (Str. Stirbei Voda nr. 1), Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura si Asociatia Help Autism, in colaborare cu Centrul National de Arta Tinerimea Romana, sustinut prin programul Europa Creativa al Uniunii Europene, cu sprijinul Kaufland Romania, al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si al Muzeului National de Arta al Romaniei, si in parteneriat cu Centrul InfoEuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul National George Enescu, Wagner Arte Frumoase si Povesti, Floria.ro,... citeste mai mult

