La Filarmonica din Târgu Mureş are loc astăzi, 7 februarie 2019, un concert aniversar prin care sunt marcaţi cei 25 de ani de activitate ai dirijorului Shinya Ozaki în cadrul instituţiei.

Evenimentul se va desfăşura cu muzicianul japonez la pupitrul dirijoral, iar în programul serii sunt incluse lucrarea „Regina coeli” de Wolfgang Amadeus Mozart şi două partituri semnate de Camille Saint-Saëns – Concertul nr.4 în do minor pentru pian şi orchestră şi Simfonia nr.3 în do minor cu orgă.

Concertul din Sala Mare a Palatului Culturii va fi realizat cu participarea soliştilor Mutsuko Tominaga – la pian şi