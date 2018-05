Primaria Capitalei, prin Arcub, invita bucurestenii miercuri, 09 mai, incepand cu ora 18.00, la concertul aniversar de Ziua Europei, organizat in Parcul Izvor.

In acest an, evenimentul care marcheaza Ziua Europei in Bucuresti va fi sustinut de artisti ai noului val din muzica romaneasca. Astfel, pe scena din Parcul Izvor vor concerta VUNK, The Motans, Antonia, Vanotek, Ioana Ignat, Mircea Eremia, Sore, Alina Eremia, Loulou & Balkanian Project, Mira, Ami, Ana Baniciu.

Evenimentul va avea loc in intervalul orar 18.00 - 23.00, iar pe parcursul celor cinci ore de concerte va fi amplasata o zona de food court.

Accesul la eveniment este gratuit.

