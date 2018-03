Conceptul GDPR 360, o abordare completa a regulamentului UE

Joi 22 Feb 2018 am participat in calitate de partener principal la evenimentul Automation Experience.

Automation Experience a fost un eveniment ofertant, pe parcursul caruia au fost scoase in evidenta subiecte care au vizat tendinte si noutati din sfera solutiilor de procesare a datelor si documentelor, in contextul unuia dintre cele mai actuale subiecte si anume regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal.

Cu aceasta ocazie, am prezentat servicii si solutii de automatizare fluxuri de documente si am lansat conceptul GDPR 360, o... citeste mai mult

