RFH Sports & Management a lansat marţi brandurile sportivilor Paula Ungureanu, Iulia Curea (două din cele mai importante handbaliste din România) şi Tudor Dorobanţu (cel mai bun parapantis al României). Au fost lansate practic brandurile ”Paula!” - by Paula Ungureanu, ”Wing” - by Iulia Curea şi ”2DO” - by Tudor Dorobanţu!

Cei trei sportivi şi-au motivat şi alegerile pentru brandurile amintite. "Brandul Paula mă reprezintă cel mai bine, pur şi simplu sunt eu pe teren. Îmi doresc să arăt tuturor prin acest brand cum sunt eu efectiv ca sportiv, ca... citeste mai mult