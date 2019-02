Antrenorul campioanei CFR Cluj, Antonio Conceiçao, a spus că adversara de duminică, Universitatea Craiova, are „poate cel mai bun lot din Liga I de fotbal”.

Universitatea Craiova şi CFR Cluj se vor înfrunta duminică, de la ora 21,00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 23-a a Ligii I. În tur, scorul a fost egal, 0-0, dar Universitatea a ratat un penalty. „Craiova are jucători excelenţi, are o echipă bună, cred că are poate cel mai bun lot din Liga I. L-au pierdut, într-adevăr pe Mitriţă, un de referinţă din atacul lor, un jucător cu calităţi foarte bune, însă ei au în acest moment şi alte... citeste mai mult

