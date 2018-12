Antrenorul CFR-ului, Antonio Conceicao, a spus că echipa sa nu a s-a prezentat foarte bine în repriza secundă, cu Viitorul, dar în acelaşi timp spune că adversarii nu şi-au creat ocazii periculoase. CFR s-a impus cu 1-0 şi are trei puncte avans în faţa FCSB, cu o etapă înainte de finalul anului.

"Un adversar foarte valoros. Ştiu foarte mult fotbal şi ştiam că va fi un meci foarte greu. În prima repriză a fost bine pentru noi, am marcat, cred că am avut şi un penalty, dar în repriza a doua ne-a fost foarte greu. Noi ne-am apărat bine, dar n-am avut ocazii. Cred că a fost un meci în care echipa a avut o atitudine bună. Viitorul ne-a dominat, dar n-a avut ocazii de... citeste mai mult