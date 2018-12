CFR Cluj a câştigat derby-ul cu FCSB de pe Arena Naţională, scor 2-0 prin golurile marcate de Ciprian Deac şi Alexandru Ioniţă, astfel că termină anul la şase puncte distanţă de locul doi. Antonio Conceicao a lăudat prestaţia elevilor săi după meciul cu vicecampioana:

”Echipa a făcut un joc bun. Asta e munca jucătorilor. Am vorbit de luna trecută că jucătorii fac antrenamente foarte bune, concentraţi, cu ambiţie. Am câştigat, am meritat să câştigăm, dar avem un drum lung. Campionatul va începe în play-off, nu în campionatul regulat.

Primul loc e important pentru noi, ne motivează,...