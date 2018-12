CFR are un final de an “de foc”, cu Gaz Metan acasă, iar apoi cu deplasări pe terenurile principalelor urmăritoare, FCSB şi Viitorul. Totuşi, Conceicao spune că nu simte presiune. “Este foarte important să luăm ficare joc în parte, să fim concentraţi pe meciul care urmează. Ne aşteaptă meciuri foarte grele. Trebuie să fim o echipă solidă, cu ambiţie. Văd atitudinea jucătorilor la antrenamente şi asta îmi dă încredere pentru viitor”, spune antrenorul echipei cu cea mai bună formă din Liga 1.

Portughezul anunţă că a anticipat această formă, de când a venit la echipă şi că totul are... citeste mai mult