Concediile medicale ale soferilor Braicar dau peste cap programul calatorilor

S-a aflat motivul intarzierii autobuzelor. Concediile medicale de care au beneficiat soferii Braicar in luna ianuarie au dus la perturbarea programului curselor. “Eu cred ca exista un numar suficient de soferi, acum stiu ca sunt intr-un parametru aproape normal, dar mai apar anumite disfunctionalitati prin faptul ca, in anumite perioade, soferii, din motive medicale, au concediu. Si in luna ianuarie, daca nu ma insel, au fost peste 20 de concedii medicale la Braicar, lucru care afecteaza bineinteles fluenta autobuzelor, traficul si asa mai departe. Dar cauzele acestea medicale probabil ca nu pot fi anticipate de nimeni”, a explicat Marian Dragomir.

