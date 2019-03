În prezent, la nivelul județului Botoșani natalitatea este crescută, având loc 2.600 de nașteri în fiecare an. Aproximativ 10% sunt nașteri premature, însă Maternitatea Botoșani fiind o unitate de nivel 2B, nu are competența de a trata prematuri sub 32 săptămâni, nu pentru că nu reușește să asigure asistența de specialitate ci pentru că legislația nu permite. Din această cauză, nou născuții prematuri cu greutate între 500 și 1.500 de grame din Botoșani sunt transferați la Spitalul din Suceava.

