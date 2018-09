„Toate rezultatele economice arată că România merge bine cu PSD la Guvernare. Deci trebuie să fim uniți pentru a asigura stabilitatea guvernării. Încep să se vadă roadele concrete ale guvernării: o îmbunătățire semnificativă a veniturilor populației, simplificarea legislației în domeniul investițiilor, debirocratizarea administrației publice, deblocarea programelor europene, creșterea investițiilor și altele. Am reușit și am fost votați de oameni pentru că am fost uniți și așa trebuie să rămânem și de acum înainte”, a susținut deputatul PSD.

Parlamentarul social-democrat botoșănean consideră că toate discuțiile politice din PSD din ultima perioadă trebuie depășite pentru că cetățenii... citeste mai mult

