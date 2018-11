De asemenea, ca urmare a aprobării în ultima ședință de guvern a modificărilor Ordonanței de urgență privind continuarea programului național „Masa caldă în școli”, a fost majorată valoarea pachetului alimentar cu aproximativ 40%. Totodată s-a prevăzut extinderea suportului oferit de Ministerul Educației Naționale, de la an şcolar la an calendaristic.

„În acest an școlar, peste 12.500 de elevi din județul Botoșani primesc rechizite și ghiozdane noi. Acest lucru nu reprezintă foarte mult, dar este un sprijin pentru familiile care nu își permit să cumpere în fiecare an aceste lucruri.

