„În fiecare an TSD Botoșani organizează câte o acțiune prin care donează cărți într-o comunitate din județ. Anul acesta am ales comuna Nicșeni, unde am dus peste 700 de volume de lucrări de beletristică, proză, poezie și culegeri de exerciții. Toate cărțile adunate împreună cu colegii mei le-am dus la biblioteca comunei unde am fost întâmpinați de doamna viceprimar Mihaela Pătrar. Consider că educația este cea care face diferenţa între un om complet şi unul incomplet. De aceea îi îndemn pe toți copiii să profite cât mai mult de timpul petrecut la școală și să citească cât mai mult. Astfel, au... citeste mai mult

azi, 12:22 in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Botosaneanul in