Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial la 30 septembrie 2018

Unisem S.A. informeaza actionarii si investitorii societatii, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, art.125 (2), ca a intocmit si a transmis la A.S.F. si BVB Raportul pentru trimestrul III 2018.

Raportul trimestrial, neauditat, intocmit in conformitate cu prevederile art.130, capitolul III, din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, va fi pus la dispozitia acestora incepand cu data de 07.11.2018, astfel:

-In forma electronica pe site: www.unisemromania.ro / Actionari / Informatii economico-financiare si pe www.bvb.ro;

-In scris, la cerere, la sediul societatii, str. Spaiul Unirii, nr.16, sector 4, cladirea SIF... citeste mai mult