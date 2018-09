COMUNICAT PRESA

Intrerupere in furnizarea apei, in perioada 24-26 septembrie 2018

ECOAQUA SA Calarasi anunta ca, in perioada 24 – 26 septembrie 2018 intre orele 0.00 – 05.00 se va intrerupe furnizarea apei in Zona Industriala Nord, respectiv strazile Varianta Nord si strada Coarna Teodor, pentru executarea unor manevre si lucrari pe reteaua de distributie din aceasta zona.

ECOAQUA Calarasi isi cere scuze pentru disconfortul creat si roaga consumatorii sa ia masuri de stocare a unor cantitati de apa care sa le acopere necesitatile pe perioada anuntata.

Pentru informatii suplimentare privind stadiul manevrelor acestia pot suna la... citeste mai mult