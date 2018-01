Articol de Robert PopaJURNALISPORT Joi, 25 Ianuarie, 22:58

Jose Mourinho va continua încă doi ani pe banca lui Manchester United, anunță site-ul oficial al ”Diavolilor”. Semnarea noului contract, valabil până în 2020 și care va avea opțiunea de extindere pentru încă un sezon, vine chiar cu o zi înaintea aniversării tehnicianului portughez. The Special One va împlini vineri 55 ani.

Mourinho este primul antrenor din istoria lui Manchester Unite care a obținut un trofeu major în chiar primul an,... citeste mai mult