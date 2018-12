Comunicat de presa

Stimati cetateni,

Desi in cursul lunii decembrie 2018, Societatea REBU a facut numeroase diligente pentru aprobarea tarifelor valabile de la 1 ianuarie 2019, conforme cu modificarile legislative aparute in ultima perioada, Adunarea Generala a ADI Ecomanagement Calarasi nu a aprobat noile tarife.

Avand in vedere aceste aspecte, contrar dorintei noastre, ne vedem nevoiti ca, pe raza localitatilor deservite de catre REBU in Jud. Calarasi, sa supendam activitatea de colectare si transport a tuturor tipurilor de deseuri incepand cu 1 ianuarie 2019.

Subliniem ca acest blocaj nu a fost generat de societatea noastra si, cu... citeste mai mult

