CA LA ORAS… Situatã la 10-15 minute de Vaslui, comuna Stefan cel Mare surprinde de la an la an prin investitiile realizate, fapt pentru care multi orãseni preferã sã se mute în aceastã comunã, având acasã aceleasi facilitãti ca la oras. Primarul Mihai Moraru spune cã, în 2017, programul de investitii gândit initial s-a confirmat pe baza realizãrilor de la final de an. În mai toate satele, s-au fãcut investitii în asfaltare, în timp ce în altele, retelele de apã-canal au devenit operationale, la fel ca la oras. “Sã stiti cã toatã lumea vorbeste de faptul cã la Stefan cel Mare ar fi o mare echipã care lucreazã la proiecte europene, formatã din... citeste mai mult