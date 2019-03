O delegație din cadrul comunei Să­că­lă­șeni, formată din șapte persoane și condusă de primarul Emilian – Gheorghe Pop, s-a deplasat, în perioada 4-8 martie, în Italia, în localitatea Gradoli. Ma­ra­mu­reșenii s-au deplasat acolo, deoarece au fost implicați în proiectul Fabric4s – Fa­cilitate and Broaden Resources in Common for Solidarity FABRIC4S și în programul „Europa pen­tru cetățeni” 2014-2020. Scopul acestei vizite a fost înfrățirea lo­ca­li­tății din Italia cu comuna de la noi, lucru care s-a și înfăptuit. Pe lângă participarea și implicarea în proiect, delegația comunei... citeste mai mult

