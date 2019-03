COMUNA RĂZVAD, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare şi modernizare străzi in satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, propus a fi amplasat în com. Răzvad, sat Valea Voievozilor, străzile Pr. Goglea, Muşeţoiu, jud. Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din mun. Târgovişte, str. Calea lalomiţei, nr. 1, judeţul Dâmboviţa şi la sediul primăriei comunei Răzvad, com. Răzvad, sat Răzvad, str. Principală, nr. 350, jud. Dâmboviţa, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00.... citeste mai mult

