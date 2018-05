Comuna doljeană Călăraşi, mărginită de Dunăre, are puţin peste 6.000 de locuitori, a căror activitate de bază este agricultura. Considerată o comună „sahariană“, din cauza solului nisipos aflat în zonă, totuși oamenii de aici reuşesc să menţină un nivel ridicat al producţiei agricole, iar comuna se dezvoltă mai mult de la an la an.

Vergică Şovăilă, primarul comunei Călăraşi Parcul Tineretului din Călăraşi Fântâna dedicată Mariei Tănase Biblioteca din comună Căminul cultural din satul Călăraşi Am ajuns la... citeste mai mult