GRAV BOLNAVÃ… Raluca Dinu, din comuna Bãcani, are nevoie de ajutorul nostru. Nu are decât doi anisori, dar de un an si ceva se confruntã cu mari probleme de sãnãtate. În noiembrie 2014, a fost diagnosticatã cu tetraparezã spasticã sechelarã...

Vremea Noua, 7 Februarie 2016