Compozitorul francez Michel Legrand, câştigător a trei premii Oscar şi autor al muzicii în filme celebre precum "Parapluies de Cherbourg" ("The Umbrellas of Cherbourg") şi "Les Demoiselles de Rochefort" ("The Young Girls of Rochefort"), a încetat din viaţă sâmbătă dimineaţă, la Paris,la vârsta de 86 de ani, transmite AFP.

"S-a stins acasă la ora 03:00 dimineaţa, iar soţia sa, actriţa Macha Méril, i-a fost alături", conform declaraţiei unui reprezentant de presă al... citeste mai mult