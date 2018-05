Componentii loturilor olimpice vor sustine Bacalaureatul la Ploiesti in perioada 10 – 25 mai 2018

Colegiul National „Mihai Viteazul” din Ploiesti gazduieste, in perioada 10 – 25 mai, sesiunea speciala a examenului national de Bacalaureat pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite care se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale pe discipline/sportive.

Pentru sustinerea examenului in aceasta sesiune sunt eligibili 148 de elevi de clasa a XII-a, aflati in pregatire sau in etapele de selectie pentru alcatuirea echipelor care vor reprezenta Romania atat la olimpiadele internationale pe discipline, cat si la diverse competitii sportive europene sau... citeste mai mult

