Secţia pentru judecători a CSM a dezbătut, miercuri, in sedinta, situatia completelor de 5 judecatori ale Curţii Supreme pentru anul 2019. In functie de deciziile care vor fi luate în CSM, se va stabili daca dosarul in care este judecat Liviu Dragnea in apel va fi judecat de completul deja format sau va fi repartizat unui alt complet.

Pe rolul Completului 2 de 5 judecători se află dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajările fictive la Direcţia Generală de Asistenţă Socială... citeste mai mult

acum 37 min. in Eveniment, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in