Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, din cadrul Consiliului Judetean Vaslui, cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, invitã elevii de la liceele din judet sã participe la concursul de cunostinte despre Uniunea Europeanã, cu accent pe Parlamentul European si alegerile europene, „EU aleg Europa”.

Evenimentul este organizat in contextul alegerilor europene ce vor avea loc in perioada 23-26 mai 2019 si are ca obiectiv cresterea gradului de informare si constientizare in randul tinerilor vasluieni cu privire la rolul Uniunii Europene in viata cotidianã a cetãtenilor,... citeste mai mult