Competitie de skandenberg in cadrul Zilelor Municipiului Calarasi

Duminica aceasta (23 septembrie 2018), calarasenii si nu numai sunt asteptati de dimineata, in centru, la o competitie inedita, organizata in cadrul Zilelor Municipiului Calarasi.

Astfel, Primaria Municipiului Calarasi, impreuna cu Asociatia Romana de Skandenberg „Brat de fier” organizeaza o competitie, in centrul orasului, la care sunt asteptati toti calarasenii ,,fortosi” sa concureze si sustinatorii lor. Asteptati sunt si cei care doresc sa fie spectatorii unui maraton de anvergura ce il are ca invitat pe nimeni altul decat pe Radu Valahu, multiplu campion la skandenberg, recunoscut... citeste mai mult