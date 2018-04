Sătmarul revine în circuitul competițiilor de rally raid . Practic Campionatul Național 2018 va debuta în acest an pe traseele stabilite în județul nostru.

Cu trei săptămâni înaintea startului oficial ieri am avut parte de o conferință de presă în care organizatorii au prezentat detalii despre acest eveniment ce va avea loc la începutul lunii mai.

Oficiali din cadrul FRAS ( Federației Române de Automobilism Sportiv) au venit la Satu Mare pentru a se asigura că totul va decurge perfect. Etapa ”sătmăreană” se va desfăşura sub egida FRAS, organizată de NSM Sport.

La conferința de presă de ieri au vorbit Cătălin Nicolaescu – vicepreşedinte FRAS, Mihai Leonte – preşedintele comisiei de... citeste mai mult