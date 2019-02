Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea şi totodată preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Tulcea, Petre Badea, a participat, ieri, la festivitatea de premiere a sportivilor de la cea de-a cincea ediţie a Cupei Hagi, desfăşurată la Sala Polivalentă din Tulcea.



Competiţia este organizată de Consiliul Judeţean Tulcea, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Tulcea şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, participante fiind echipe de juniori C (jucători născuţi în anul 2004 şi mai mici).



„Şi în acest an, am avut meciuri frumoase la Sala Polivalentă şi sperăm ca măcar unul dintre fotbaliştii participanţi la această... citeste mai mult