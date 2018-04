Sub egida FRFK, la sala de sport a Liceului Mircea Eliade, din Bucuresti, Clubul Sportiv Jissen Do a organizat Competitia Nationala de Freestyle Kickboxing, eveniment care a strans laolalta 43 de cluburi din intreaga tara, cu un numar insumand peste 509 de participanti.

Probele pe care s-au disputat meciurile au fost: Freestyle Kick, Freestyle K1 Light, Kata, Kata Sincron si Freestyle Hapkido. Pe cele patru suprafete de lupta amenajate, sub atenta jurizare a celor peste douazeci de arbitrii-judecatori de inalta tinuta morala,... citeste mai mult

acum 26 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Ziua Veche in