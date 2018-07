„În urma modificării regimului fiscal va deveni mult mai dificil pentru fiecare investitor să adopte o decizie de investiţie pozitivă”, a declarat Richard Tusker, şeful ExxonMobil din România, potrivit HotNews. „Acum doi ani, am început procesul de explorare în Marea Neagră. Au existat o serie de blocaje dar aveam confirmată stabilitatea. Am primit asigurări din partea guvernelor care s-au succedat, dar, acum, am constatat că au fost încălcate contractele şi înţelegerile iniţiale”, a mai declarat Richard... citeste mai mult