Companiile IT din Romania reusesc sa elimine mare parte din discursurile ilegale Potrivit celei mai recente evaluari a Codului de conduita publicata de Comisia Europeana, Romania face parte dintre statele membre ale Uniunii Europene in care procentul discursurilor ilegale de incitare la ura eliminate din mediul online de companiile IT depaseste media europeana (76,2% fata de 70%).

Firmele de la noi isi indeplinesc in mare masura angajamentul de a elimina majoritatea acestor discursuri in 24 de... citeste mai mult

azi, 09:17 in IT&C, Vizualizari: 36 , Sursa: Manager in