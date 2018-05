Companiile globale alocă, în 2018, cu până la 26% mai mult pentru securitatea cibernetică, în condiţiile în care costul mediu al unei breşe de securitate a datelor pentru firmele mari a ajuns la 1,23 milioane de dolari, relevă cel mai nou studiu Kaspersky Lab.



Conform specialiştilor, în acest an, bugetele de securitate IT sunt în creştere, ceea ce înseamnă că marile companii cheltuiesc aproape o treime din bugetul lor pe IT (8,9 milioane de dolari) pe securitate cibernetică.

La rândul lor, companiile foarte mici au decis să majoreze sumele alocate pentru securitatea datelor, de la 24.000 de dolari la... citeste mai mult