Companiile Facebook şi Google încalcă noul Regulament General privind Protecţia Datelor intrat în vigoare în Uniunea Europeană, acuză Max Schrems, un activist care a intentat o procedură judiciară, informează site-ul cotidianului Financial Times.

Max Schrems şi organizaţia sa, None Of Your Business, au depus patru plângeri judiciare în virtutea Regulamentului General UE privind Protecţia Datelor contra Facebook, subsidiarelor Instagram şi WhatsApp, precum şi împotriva sistemului Android gestionat de compania Google.

Companiile riscă amenzi de până la 4% din veniturile totale dacă încalcă noile reglementări privind colectarea datelor... citeste mai mult