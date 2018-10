Doi din zece salariaţi români din mediul privat se declară loiali companiei pentru care lucrează, 70% ar lua în considerare o schimbare dacă găsesc o variantă mai bună, iar 10% nu cred deloc în loialitatea faţă de un angajator.

Datele sunt cuprinse într-un studiu realizat de UP! Your Service. Principalul motiv care afectează loialitatea salariaţilor este nerecunoaşterea meritelor, susţin 44,8% dintre participanţii la studiu. Bineînţeles, un rol important îl are şi salariul, împreună cu beneficiile extra-salariale acordate de companie (32,3% dintre respondenţi), precum şi volumul mare de muncă... citeste mai mult