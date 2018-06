Companiile chineze interesate de transport din Romania

Prin intermediul Radio China International, am avut ocazia sa vizitez inca doua parcuri tehnologice si de inovare, unele din cele mai mari din lume. Primul loc vizitat a fost China Railway Signal & Communication Co., Ltd. (CRSC). In cadrul unui dialog bilateral cu dl. Jiang Ming, inginer sef adjunct al CRSC, si-a aratat disponibilitatea de-a colabora cu cei de la Caile Ferate Romane, asigurandu-le suportul logistic.

Al doilea parc tehnologic si de inovare vizitat a fost Beijing MTR Construction Administration Co.Ltd. In cadrul intrevederilor am fost informati ca doar in Beijing exista 22 linii de metrou cu lungimea totala de peste 600km. Durata constructiei unei galerii... citeste mai mult