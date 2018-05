Companiile au inchiriat cu 30% mai putine spatii in Capitala, in T1/2018 Volumul tranzactiilor de inchiriere a spatiilor din Bucuresti s-a diminuat cu 26% in trimestrul 1 din 2018, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Tranzactiile pe piata inchirierilor de spatii din Romania sunt in scadere, daca analizam ultimele date.

In trimestrul 1 din 2018, s-au inchiriat in Capitala 68.000 mp, in scadere cu aproape 43% fata de 2017. Aceasta suprafata include atat inchirierile renegociate, prelungite, dar si... citeste mai mult