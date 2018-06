Mâine, pe 8 iunie, la Romexpo C1 și C2, în București, are loc DevTalks, cea mai mare conferință dedicată comunității de profesioniști IT din România. Peste 90 de speakeri locali și internaționali și 1000 de profesioniști pasionați de tehnologie sunt așteptați la cea de-a cincea ediție a evenimentului. Zona expozițională va aduce împreună peste 30 dintre cei mai mari jucători din industria IT&C, startup-uri tech, dar și momente dedicate divertismentului precum demonstrații cu roboți, tehnologii de ultimă oră și concursuri de programare.

