Compania ucraineană de stat din sectorul energiei Naftogaz a anunţat că gigantul rus Gazprom va fi obligat să-i plătească 2,56 miliarde de dolari după ce o instanţă din Stockholm a decis în favoarea sa în ultima etapă a unei lungi bătălii juridice, relatează Reuters.

Decizia instanţei din Stockholm s-a concentrate asupra plângerilor Naftogaz potrivit cărora Gazprom îi datorează daune pentru a nu fi pompat un anumit volum de gaze pe an via Ucraina şi pentru a fi plătit prea puţin pentru gazele livrate prin intermediul conductelor Naftogaz. C

Articol publicat în ediţia tipărită a... citeste mai mult