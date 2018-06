Compania SpaceX, fondata si detinuta de Elon Musk, contract de 130 milioane de dolari cu armata americana Dupa ce a fost lansata cu succes in februarie 2018, Falcon Heavy, cea mai puternica racheta purtatoare realizata vreodata, produsa de SpaceX, a atras atentia armatei americane.

Air Force va plati 130 de milioane de dolari catre SpaceX pentru a-si asigura serviciile megarachetei Falcon Heavy, cu ajutorul careia intentioneaza sa plaseze pe orbita un satelit militar, in cadrul programului Air Force Space Command-52.

Dincolo de performantele rachetei Falcon Heavy, pretul lansarii a fost un factor determinant in decizia responsabililor Air Force, in conditiile in... citeste mai mult