Sub brandul SmartBill, compania a lansat recent o nouă soluţie de contabilitate pentru IMM-uri, în urma unei investiţii de circa 500.000 euro.

Intelligent IT, compania sibiană care furnizează servicii de facturare şi gestiune sub brandul Smart Bill, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 1,5 milioane, în creştere cu 50% faţă de 2016, avansul fiind generat de adopţia tot mai mare a soluţiilor software de business în cloud.

