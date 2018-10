Compania sportivă Nike, care are un contract de 1 miliard de dolari cu Crisiano Ronaldo, a declarat că este foarte îngrijorată cu privire la acuzatțiile de viol care i-au fost aduse fotbalistului. Firma a spus că urmărește situația îndeaproape.

EA Sports, care are de asemenea un contract cu vedeta, a făcut declarații asemănătoare în ceea ce privește situația delicată.

Ronaldo a negat clar faptul că ar fi atacat-o pe Kathryn Mayorga la un hotel din Las Vegas in 2009.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape