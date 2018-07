IT SIX Global Services, companie din Craiova specializată în furnizarea de soluţii şi servicii IT, a înregistrat anul trecut afaceri de 22,1 mil. lei (aproape 5 milioane de euro), egală cu cea raportată în anul anterior, potrivit datelor de la Ministerul de Finanţe. Profitul net al companiei a fost de 3 mil. lei (0,7 mil. euro), în scădere cu 32% faţă de anul precedent. Numărul mediu de angajaţi ai firmei a fost de 142, cu 2 mai mulţi faţă de anul precedent. IT SIX Global Services a fost înfiinţată în 2005 şi oferea o... citeste mai mult